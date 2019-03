Dat kunnen er niet veel zeggen: deze juwelier heeft al vier ambtsketens op zijn naam staan

Juwelier Richard Fabery de Jonge heeft al vier ambtsketens op zijn naam staan. Hij maakte ketens voor de gemeente Drimmelen (Noord-Brabant), Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland en onlangs nog voor Reimerswaal. Voor hem is het elke keer weer een uitdaging om zo'n belangrijk sieraad te maken.

Bij het ontwerp moet de juwelier met een aantal dingen rekening houden: de keten moet een draaibare penning hebben, met aan de ene kant het gemeentewapen en aan de andere kant het rijkswapen, hij moet comfortabel zitten, niet te zwaar zijn, lang mee gaan en makkelijk mee te nemen zijn.

Hij begint altijd met gesprekken bij de gemeente. Wat zijn de wensen? Wat willen ze er per se in verwerkt hebben? Van daaruit gaat hij schetsen. "Meestal als ik met de hond een rondje loop komt er van alles naar boven. Dan krabbel ik het thuis op een papiertje en later werk ik het uit."

'Goede klik'

Als de juwelier zijn ontwerp af heeft en de gemeente heeft het goedgekeurd, dan wordt de ambtsketen gemaakt. Dat laat hij doen bij goudsmid Armand Hamelink. "Hij werkte vroeger bij mij en is voor zichzelf begonnen. Wij hebben samen een goede klik. Wat ik bedenk weet hij precies uit te voeren, heel bijzonder", zegt Fabery de Jonge.

In het bedenken en maken van een ambtsketen gaat veel tijd zitten. Met het maken ervan is de goudsmid zeker een goede werkweek bezig. Daarom is een ambtsketen ook relatief kostbaar. Die van Reimerswaal bijvoorbeeld kostte zevenduizend euro. "Dat komt door de materialen en de uren arbeid. Maar zo'n keten gebruiken gemeente ook voor een lange periode.", zegt Richard Fabery de Jonge.

'Voor het nageslacht'

De juwelier vindt het een hele eer om al vier ambtsketens op zijn naam te hebben staan. "Het blijft iets bijzonders. We zitten als familie al jaren in het vak, misschien heeft het daarmee te maken. Bijzonder eraan vind ik dat zo'n ambtsketen niet zo maar verdwijnt. De oude worden vaak bewaard. Je naam staat erbij en zo laat je toch iets achter voor het nageslacht", glimlacht hij.

