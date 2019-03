Langstzittende raadslid van Zeeland Henk Hoogerland is overleden

Henk Hoogerland, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Hij kwam had nog even zicht op een terugkeer in de raad als kandidaat-raadslid bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2017. Hij stond zevende op de kieslijst van de Partij voor Goes, maar die partij behaalde bij die verkiezingen niet meer dan twee zetels in de gemeenteraad, dus bleef de rentree in de raad uit.

Eerste lokale partij

Zijn loopbaan als raadslid begon in 1983, toen hij in de raad aantrad namens de PvdA. Hij klom op tot fractievoorzitter, werd daarna wethouder, en daarna weer fractievoorzitter, tot hij in 2013 in onmin raakte met de partij. Eind 2013 stapte Hoogerland met drie anderen uit de PvdA en begon de Partij voor Goes, de eerste lokale partij in de gemeente.

De breuk met de PvdA was een pijnlijke. "Op den duur ging het meer over de poppetjes dan over de idealen", zou hij er later over zeggen. Het zat hem zo diep dat hij ook bij de landelijke verkiezingen niet meer op de PvdA stemde.

Dochter nam stokje over

Ook na zijn politieke loopbaan in de gemeenteraad bleef hij achter de schermen actief bij de Partij voor Goes, als fractie-ondersteuner. Zijn dochter Gonneke heeft van hem het stokje overgenomen in de partij

Maar hij was meer dan alleen een raspoliticus, hij bekleedde ook allerlei andere maatschappelijke functies, van basisschooldirecteur tot voorzitter van de voetbalclub, om er enkele te noemen. In 2013 kreeg hij een koninklijke onderscheiding voor al zijn verdiensten.

Henk Hoogerland laat een vrouw, twee kinderen en vier kleinkinderen achter. Hij is 75 jaar geworden.

Lees ook: