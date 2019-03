Door met kernenergie? Meer voorstanders dan tegenstanders in Zeeland

Kerncentrale bij Borssele (foto: ANP)

Iets meer dan 1000 panelleden hebben de enquête van het ZB Planbureau ingevuld. Hun reactie is gewogen naar leeftijd, geslacht, opleiding en woonplaats, maar toch spreekt het ZB Planbureau liever van 'de mening van de panelleden' dan dat het de mening van alle Zeeuwen is.

Bijna de helft, 49 procent van de respondenten wil dat Nederland na 2033, als de kerncentrale Borsele eenmaal is gesloten, toch doorgaat met kernenergie. Minder mensen, 30 procent, wil dat atoomenergie daarna stopt. De overigen weten het niet.

Stemming op Facebook

Wanneer we dezelfde vraag voorleggen aan onze volgers in een stemming op Facebook komt eenzelfde beeld naar voren. We vroegen of ze liever een tweede kerncentrale willen of een zee vol windmolens en van de ruim 1.300 stemmen ging 58 procent naar de kerncentrale, tegen 42 procent voor de windmolens.

Stemming op Facebook: liever een tweede kerncentrale of een zee vol windmolens? (foto: Omroep Zeeland)

Borssele is de enige kernreactor in Nederland om energie voor het elektriciteitsnet op te wekken. De reactoren in Petten en Delft hebben alleen een wetenschappelijke functie. Als gevolg van de klimaatverandering komt de bouw van een tweede kerncentrale - bijvoorbeeld naast die in Borssele - weer terug in het publieke debat. Vorige maand heeft ook de Zeeuwse politiek uitvoerig over deze mogelijkheid gediscussieerd.

Waterstof

In het ZB Panel werd ook de vraag gesteld over het overschakelen van aardgas naar waterstof. Bijna twee derde van de respondenten (64 procent) heeft de overschakeling niet op zijn verlanglijstje staan. Een derde (32 procent) wil binnen vijf jaar waterstof in plaats van aardgas. De overigen willen dat zelfs al binnen één jaar.

