Waterschap Scheldestromen komt met regionale doelstellingen voor terugdringen broeikasgassen

Kantoor Waterschap Middelburg (foto: Waterschap Scheldestromen)

In een persbericht staat dat de Unie blij is dat de doorrekeningen over het geheel genomen redelijk positief uitvallen, maar het is niet voldoende om de 49% reductie in 2030 te behalen. Het behalen van die doelstelling is wel nodig om de veiligheid en bewoonbaarheid van Nederland ook voor de langere termijn zeker te stellen. Te weinig of te laat actie ondernemen tegen de opwarming van de aarde is voor de waterschappen geen optie. De kosten van de schades door extremer weer en zeespiegelstijging zullen dan uiteindelijk hoger uitvallen dan die van een omschakeling naar duurzame energie.

Aan de slag

Dijkgraaf Toine Poppelaars van Waterschap Scheldestromen zegt dat er nog voor komende zomer plannen liggen om actief mee te werken aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. "We willen in 2025 honderd procent energie neutraal zijn", zegt Poppelaars. "De tijd van alleen plannen maken is nu echt voorbij, we moeten aan de slag." Zo komt er een proef met zonnepanelen die de energie opwekken voor de rioolwater zuiveringsinstallaties en een proef met zonnepanelen op de dijken van het waterschap.

Samen met de dertien Zeeuwse gemeenten en de provincie gaat het waterschap regionale doelstellingen formuleren. "Het zal nog wel even duren voordat deze maatregelen hun vruchten afwerpen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we die regionale doelstellingen binnen een paar jaar gaan halen", zegt de dijkgraaf.

Dijkgraaf Poppelaars over het waarschijnlijk niet behalen van de klimaatdoelen voor 2030.

Regionale Energiestrategieën

Samen met gemeenten en provincies beschouwen waterschappen de Regionale Energiestrategieën als een belangrijk instrument om vraag en aanbod op het gebied van duurzame energie in de regio bij elkaar te brengen. Dit kan volgens de waterschappen alleen in nauwe samenwerking met andere partners in de regio zoals netbeheerders, lokale energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties.