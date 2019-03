Zeeland wordt wakker: voorstanders kernenergie, gouden tip moordzaak en werken in de zorg

(foto: Omroep Zeeland)

Voorstanders kernenergie

In 2033 is de kerncentrale in Borssele zo oud dat hij uitgeschakeld zal worden. Moeten we daarna toch doorgaan met kernenergie? Die vraag heeft het ZB Planbureau aan zijn Zeeuwse panel gesteld. In Zeeland blijken méér voorstanders te zijn van doorgaan met kernenergie dan tegenstanders.

Michael ten Napel (foto: Omroep Zeeland)

Gouden tip

De politie is ervan overtuigd dat er mensen zijn die weten wie er betrokken is bij de moord op Michaël ten Napel in 2012 in Westdorpe. Tot op de dag van vandaag is de zaak niet opgelost. Reden voor de politie om opnieuw aandacht te vragen voor de cold case van de 30-jarige Michaël ten Napel. Voor degene met de gouden tip ligt een beloning van 15.000 euro klaar.

Scholieren mogen oefenen met hechtingen. (foto: Omroep Zeeland)

Werken in de zorg

In de Grote Kerk in Goes is gisteren het Dare2Care-festival gehouden. Tientallen zorg- en welzijnsinstellingen lieten leerlingen uit het basis en voortgezet onderwijs kennismaken met hun werk. In de hoop dat ze later voor de zorg kiezen.

Henk Hoogerland, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Langstzittende raadslid overleden

Voormalig wethouder en raadslid van de gemeente Goes Henk Hoogerland is overleden. De inwoner van Wilhelminadorp was met 33 jaar trouwe dienst het langstzittende raadslid van Zeeland toen hij er in 2016 mee ophield. Hij is 75 jaar geworden.

Twee steenlopers aan de oever van de Oosterschelde (foto: Arjan van Lomwel uit Goes)

Het weer

Flink wat regen, op grote schaal meer dan 10 mm. Vanmiddag droger en wat zon. De westenwind is vanochtend krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Daarbij komen soms zware windstoten voor. Vanmiddag wordt het iets rustiger. De temperatuur ligt tussen 10 graden aan zee en 12 graden landinwaarts. Vanavond op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Het koelt af tot 6 graden.