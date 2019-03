Yara: Als er een CO2-taks komt, kost dat banen

Yara Sluiskil (foto: Omroep Zeeland)

Het kabinet reageerde gisteren met een reeks nieuwe klimaatplannen op de doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving over de bestaande klimaatplannen. Het kabinet vindt dat de energierekening niet te veel bij de huishoudens terecht mag komen. De industrie moet een grotere bijdrage leveren om ervoor te zorgen dat in 2030 de uitstoot met 49 procent is teruggebracht ten opzichte van 1990, zoals eerder is afgesproken.

'Je wilt niet dat bedrijven weggaan'

De bedoeling van de CO2-taks is ervoor te zorgen dat de klimaatdoelen worden gehaald, maar wel zo dat bedrijven niet naar het buitenland vertrekken. "Je wil niet dat bedrijven weggaan", aldus premier Mark Rutte. De opbrengst van de belasting wordt straks gebruikt voor vergroening van de industrie.

Vorige week gaf de ondernemingsraad van Yara - net als die van de Zeeuwse bedrijven Dow, Zeeland Refinery, Trinseo en dertien andere grote Nederlandse industriegebieden - in een open brief aan de Volkskrant al aan dat hij vindt dat grote industriële bedrijven ten onrechte worden weggezet als grote vervuilers. Volgens de bedrijven lopen ze binnen Europa juist voorop in energie-efficiëntie en lage CO2-uitstoot.

Lees ook: