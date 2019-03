Festival Beachboom breidt uit met extra podia en jaren '90 muziek

Zonsondergang bij Beachboom 2016 (archieffoto). (foto: Marco Padmos)

"We willen graag sfeer en intimiteit behouden, maar we zien dat er ook vraag is naar andere muziekstromen", zegt organisator Martijn Stout. Het idee voor deze extra muziekstromen zat al een aantal jaar in de pijplijn. "We proberen ieder jaar weer naar vernieuwing te zoeken."

'Het is allemaal dansbare muziek'

De switch naar jaren '90 muziek - toch een andere categorie dan house - is dan ook niet zo heel vreemd, vindt Stout. "Het is allemaal nog steeds serieus dansbare muziek", zegt hij. "Of je nou naar de hedendaagse housemuziek staat te luisteren of naar dancemuziek uit de jaren '90, dat maakt voor de sfeer niet heel veel uit."

Organisator Martijn Stout vertelt over de uitbreidingen van Beachboom

Hoe de 'party stage' precies wordt ingevuld, maakt de organisatie morgenavond bekend, net als de line-up. De organisatoren beloven een programmering vol bekende Nederlandse én internationale bekende artiesten. Morgenavond start ook de voorverkoop voor het festival op 3 augustus.