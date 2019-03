Zorg grootste zorg van de Zeeuwen

(foto: Pixabay)

Aan de enquête van Omroep Zeeland "Waar wringt bij jou de schoen?" hebben 872 Zeeuwen deelgenomen. Gevraagd naar het grootste knelpunt in Zeeland worden de zorg en dan met name de bezuinigingen in de zorg het vaakst genoemd. Het probleem op nummer twee, de groei van het toerisme en recreatie, waaronder ook vakantieparken, is wel typisch een beleidsterrein van het provinciebestuur.

Top zeven

Dit is de volledige top zeven van knelpunten in Zeeland, volgens de respondenten.

Een vrouw uit Vlissingen, 67 jaar, schrijft: "Als oud-verpleegkundige zie ik hoe de zorg in de loop der jaren is verslechterd, lager opleidingsniveau, medicijnentekort, mensen die chronisch ziek zijn, moeten steeds meer zelf betalen, de solidariteit wordt steeds minder."

Afvinken

Een ander, van 59, op Schouwen-Duiveland: "Ik ben werkzaam in de zorg. Ik moet steeds meer tijd investeren in het invullen en afvinken om mijn zorg te verantwoorden naar de zorgverzekeraars. Steeds minder tijd voor de echte zorg." Het zijn niet alleen de 50-plussers die vinden dat hier de schoen wringt.

(foto: Omroep Zeeland)

Een vrouw van 23 op Tholen: "Veel te veel bezuinigingen op de zorg, wat een negatieve invloed heeft op het werken in de zorg en op cliënten/patiënten. Daarnaast worden zorgverzekeringen steeds duurder. Armen zijn hier altijd de dupe van, waardoor tegenstellingen groter worden. "

Toerisme

Maar ook toerisme kan een knelpunt zijn. Een man van 69 op Schouwen schrijft: "Ik hoop dat Schouwen-Duiveland niet meedoet aan de ongebreidelde toeristenindustrie middels allerlei projectontwikkelaars die hun eigen zakken willen vullen met enorm veel geld." Een man van 73 uit Vlissingen: "Geen vakantiehuisjes in het Nollebos". Een man van 54 in Middelburg: "Geen vakantieparken meer aan de kust". Ee n man van 50 uit Veere: "In Zeeland is dat voor mij het voorkomen dat de druk van toerisme te groot wordt op kuststrook en nu nog wijdse leegtes."

Vakantieparken bij Nieuwvliet-Bad (foto: Google Maps)