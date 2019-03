Meest Markante Horecaondernemer van Zeeland komt uit Yerseke

Jean Dhooge van de Oesterij in Yerseke mag zich een jaar lang de Meest Markante Horecaondernemer van Zeeland noemen. Hij is er zelf heel bescheiden over: "Ik had het zeker niet verwacht, want ik denk dat er veel meer mooie horecaconcepten zijn, maar het is hartstikke leuk en een grote waardering voor het hele team", vertelt Dhooge.