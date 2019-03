Beloofde drugsbrief valt niet bij alle Bressiaanders op de mat

Bressiaanders melden bij de gemeente dat ze de brief niet hebben ontvangen (foto: Omroep Zeeland)

Bezorgers

Arek uit Hulst bezorgt de weekkrant in Breskens. In een reactie zegt het bezorgbedrijf dat de brief bij ruim 400 adressen in Breskens niet is bezorgd. De bewoners die de brief nog niet in de bus hebben krijgen 'm dit weekend samen met weekkrant ScheldeXpress. De fout zit waarschijnlijk bij een bezorger die het Zeeuws Advertentie Blad bezorgt in één wijk van Breskens.

Een woordvoerder van de gemeente Sluis zei vanmorgen in een telefonische reactie dat ze het gaan uitzoeken. Tot nu toe heeft de gemeente geen idee waarom de brief niet bij het Advertentieblad zit.

Reactie advertentieblad

Walter de Moor van het Zeeuws Advertentie Blad zegt dat er toestemming is gegeven om een brief van de gemeente bij de weekkrant te voegen. Het is hem alleen niet bekend waarom de brief er niet bij zit, omdat ze de weekkrant niet zelf bezorgen.

