Week zonder vlees dus kok Ivo maakt plantaardige gamba's

De Week zonder Vlees duurt tot en met 17 maart (foto: Omroep Zeeland)

Ras-carnivoren vinden het vaak moeilijk om iets vegetarisch te gaan eten. Dat weet kok Ivo van de Walle van restaurant Stoom in Middelburg als geen ander. Zelf is hij bewust flexitariër. "Ik eet twee keer in de week vis of vlees, maar wel biokwaliteit. De rest van de week eet ik veganistisch. Want het telen van plantaardige producten is minder belastend voor het milieu dan de vleesindustrie."

De campagne Nationale week zonder vlees wordt voor de tweede keer gehouden en duurt tot en met 17 maart. Vorig schreven ruim 32.000 mensen zich in om mee te doen. Deelnemers krijgen een magazine met recepten en weetjes over plantaardig eten, er is lesmateriaal ontwikkeld voor scholen en er zijn abri- en mediacampagnes. Een aantal restaurants doet mee onder de naam Vegetarische restaurantweek. Uit onderzoek van NU.nl blijkt dat 38 % van alle Nederlanders dagelijks vlees eet.

Van de Walle serveert ook vlees in zijn restaurant, maar biedt wekelijks veganistische (dus helemaal zonder dierlijke producten) buffetten aan die goed lopen. Hij werkt met herkenbare vormen: een jasje dat lijkt op een gamba of hamburger, maar de inhoud ervan is puur plantaardig: bijvoorbeeld bonenproteïnen, zeewier, tarwe-eiwit. Hiermee bouwt hij een structuur en een 'bite' die toch op vlees of kip lijkt. We gingen met een aantal van zulke hapjes de straat op, met verrassende reacties als gevolg.

Vleesproductie heeft een grote impact op het milieu en het klimaat. Als we een week lang plantaardig eten besparen we 130 liter water en de CO2 uitstoot van 76 kilometer rijden met een gemiddelde auto, zo rekent bureau Blonk Consultants ons voor. De organisatoren van de campagne willen mensen niet het stukje vlees ontnemen, maar iedereen bewust te maken van andere mogelijkheden. Ook supermarkten en bedrijven doen mee in de campagne.