Ook winkels van Intertoys in Hulst, Middelburg en Terneuzen dicht

Intertoys (foto: ANP)

In Zeeland blijven er zoals het er nu naar uitziet vier vestigingen open: op het ZEP-terrein in Middelburg, Goes Vlissingen en Zierikzee.

Vorige week leek het erop dat in Zeeland alleen filialen in Sluis en Oostburg eind mei gedwongen moesten sluiten na de doorstart van de speelgoedketen. Een woordvoerder van Intertoys liet toen al wel weten dat het niet zeker was of het personeel van andere winkels opgelucht adem kon halen.

230 winkels blijven open

Green Swan zou landelijk eerst 91 winkels afstoten, daar komen er nu 62 bij. Intertoys had 286 eigen winkels in Nederland, daarnaast zijn er honderd franchisewinkels. De speelgoedketen verwacht nu dat er 230 filialen open kunnen blijven. Van de eigen winkels neemt investeerder Green Swan er ongeveer 120 over.

Het personeel van de speelgoedwinkel moet volgende week nieuwe contracten krijgen. Vanwege het faillissement lopen de huidige arbeidscontracten over drie weken af. Werknemers van winkels die moeten sluiten krijgen contracten tot mei aanboden, andere medewerkers krijgen een contract voor een langere periode.