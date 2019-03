Minder stroom gestolen in Zeeland dan in 2017

Stroomdiefstal bij wietkwekerij, archieffoto (foto: HV Zeeland)

Energiedieven hebben vorig jaar ruim 1,2 miljoen kilowattuur aan elektriciteit gestolen in Zeeland, in 2017 was dat bijna twee miljoen kilowattuur.

Wietkwekerijen

In 2018 zijn er 49 stroomdiefstallen opgespoord, in 46 gevallen ging het om illegaal afgetapte energie bij wietkwekerijen. Een jaar eerder werden er 81 diefstallen opgespoord, waarvan het in 76 gevallen ging om een wietkwekerij.

De berekende schade van de energiediefstallen is 109.594,64 euro in 2018. Deze kosten probeert Netbeheer Nederland altijd te verhalen, bijvoorbeeld via een rechtszaak. Als de kosten niet op die manier verhaald kunnen worden, zijn die voor de regionale netbeheerder. In Zeeland is dat Enduris. In 2017 betekende dat een schade van zo'n 180.000 euro voor Enduris.

Merendeel in woonwijken

Het merendeel van de wietkwekerijen is gevonden in Zeeuwse woonwijken, maar ook op bijvoorbeeld industrieterreinen en afgelegen plaatsen. Wie iets verdachts ziet of ruikt, kan dat (anoniem) melden bij de politie.