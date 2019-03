Topwielrenners starten tijdens ZLM Tour met proloog in Yerseke

Peloton in actie in de Ster ZLM Tour in 2016 in Oss (foto: Orange Pictures)

De ZLM Tour wordt van 19 tot en met 23 juni gereden en wordt gezien als voorbereidingskoers voor de Tour de France.

Cees Priem uit Wemeldinge is namens Libéma Profcycling uit Rosmalen nauw betrokken bij de organisatie van de wedstrijd. "Omdat in enkele gemeenten nog wat formaliteiten afgerond moeten worden, maken wij nog niet alle start- en finishplaatsen bekend. Op hoofdlijnen is het parcours bekend."

Zierikzee

Zierikzee was als finishplaats voor de eerste etappe in beeld. De gemeente Schouwen-Duiveland had al geld gereserveerd voor de komst van de wielerwedstrijd, maar Libéma Profcycling kon geen overeenstemming bereiken met de gemeente over de datum.

De eerste etappe, die van start gaat in het Belgische Bredene, zal in een andere Zeeuwse gemeente finishen. De naam van de finishplaats is nog niet bekend gemaakt. Wel is duidelijk dat in de rit een passage door de Westerscheldetunnel wordt opgenomen.

De ZLM Tour is de opvolger van de Ster ZLM Tour en werkt met een nieuwe organisatie, die in handen is van Libéma Profcycling uit Rosmalen. ZLM Verzekeringen uit Goes is hoofdsponsor van de wedstrijd (UCI 2.1). De laatste winnaar van de (toenmalige) Ster ZLM Tour is Jose Goncalves uit Portugal, die in 2017 het eindklassement won.

Jean-Paul van Poppel wordt de nieuwe koersdirecteur van de ZLM Tour (foto: Orange Pictures)

Jean-Paul van Poppel

Voormalig topsprinter Jean-Paul van Poppel werd in Yerseke gepresenteerd als nieuwe koersdirecteur. "In de afgelopen jaren heeft de ZLM Tour een sterke naam opgebouwd als voorbereidingskoers voor de sprintersploegen richting de Tour de France", zegt Cees Priem. "Met Jean-Paul als koersdirecteur gaan wij die status verder uitbouwen de komende jaren."

ZLM Tour

routeschema woensdag 19 juni proloog in Yerseke donderdag 20 juni 1e etappe: Bredene (Bel) - finish in Zeeuwse gemeente vrijdag 21 juni 2e etappe: Etten-Leur - Buchten zaterdag 22 juni 3e etappe: Buchten - Landgraaf zondag 23 juni 4e etappe: start en finish in Brabantse gemeente

Deelnemende ploegen

Team Jumbo-Visma, Team Sunweb, Katusha-Alpecin (Marcel Kittel) hebben hun deelname aan de wedstrijd bevestigd. Met andere ploegen uit de World Tour wordt nog gesproken.

Ook de pro-continentale ploegen Roompot-Charles (Nick van der Lijke), Wanty-Groupe Gobert, Sport Vlaanderen-Baloise en Wallonie-Bruxelles staan aan de start. Evenals de continentale teams van Alecto Cyclingteam, Vlasman Cyclingteam en Monkey Town.