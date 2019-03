Dertien Zeeuwse lijsttrekkers gaan de strijd aan in het Omroep Zeeland Verkiezingsdebat

Op 20 maart 2019 verkiezingen provinciale staten (foto: Omroep Zeeland)

Presentatoren Floris-Jan Sietsema en Ariane Lafort leiden de discussie. Er wordt gedebatteerd over vier onderwerpen:

- Openbaar vervoer

- Zeeuwse economie

- Bestuurlijk Zeeland

- Kernenergie

Liveblog

Via een liveblog op omroepzeeland.nl is het debat vanavond te volgen. Op vrijdagavond wordt het in zijn geheel om 20.30 uur uitgezonden op televisie. De herhalingen zijn te zien op zaterdag 16 maart om 16.30 uur, zondag 17 maart om 12.00 en 16.30 uur en tot slot nog op dinsdagavond 19 maart, de vooravond van de verkiezingen voor Provinciale Staten om 20.30 uur.

Je kunt erbij zijn vanavond! Het debat begint om 20.00 uur en is openbaar. De locatie is het CineCafé bij de bioscoop in Vlissingen. Ben je geïnteresseerd in de Zeeuwse politiek, loop dan even naar binnen, luister naar discussie en moedig jouw favoriete lijsttrekker aan.