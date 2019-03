Lagere straf voor vriendin van pyromaan; 'Ze liet zich volledig door hem meeslepen'

Autobranden in Domburg en Westkapelle (foto: HVZeeland)

Volgens de rechtbank heeft ze daarbij geen enkel respect getoond voor de eigendommen van anderen. Daarbij rekent de rechter haar vooral zwaar aan dat de gevolgen van de brandstichting nog veel groter hadden kunnen zijn als het vuur was overgeslagen op andere goederen of een woning.

Hekel aan sommige eigenaren

De 26-jarige man heeft toegegeven dat hij de auto's voor de kick in brand had gestoken, maar ook omdat hij een hekel had aan sommige van de auto-eigenaren. Over de rol van het meisje bij de brandstichtingen is veel onduidelijk. In eerste instantie bekende ze mee te hebben gedaan aan de brandstichtingen, maar later wijzigde ze haar verklaring meerdere keren, waarbij haar aandeel in de brandstichtingen steeds kleiner werd.

De straf is lager dan de eis van het Openbaar Ministerie. Tegen haar was eerder 200 uur werkstraf geëist, waarvan 80 voorwaardelijk. Ook de schadevergoeding die het OM als onderdeel van deze strafzaak had geëist namens de gedupeerden is door de rechter afgewezen. Wel kunnen zij nog proberen om via het civiel recht een schadevergoeding te eisen.

Door haar vriend laten meeslepen

Het lager uitvallen van de straf komt grotendeels door de persoonlijke omstandigheden van het meisje. Ze heeft een geschiedenis van drugsgebruik en heeft zich volgens een rapport van de Raad voor de Kinderbescherming volledig door haar vriend laten meeslepen. Ze heeft inmiddels hulp gezocht voor haar middelengebruik en ze heeft ook de relatie met haar 26-jarige vriend verbroken.

Tijdens de zitting omschreef de gezinsmanager van Intervence de 26-jarige Westkappellenaar als een persoon met een sterke persoonlijkheid. "Zij had hem op een voetstuk geplaatst", aldus de gezinsmanager. Het leek wel alsof het 17-jarige meisje door hem 'werd opgeslokt', was zijn omschrijving. Hij adviseerde daarom een voorwaardelijke werkstraf met begeleiding vanuit de jeugdreclassering.

Een van de drie uitgebrande auto's in Westkapelle (foto: HV Zeeland)

Het gaat in deze zaak om vijf auto's die in vlammen opgingen. Eerst drie, in de nacht van 6 op 7 januari in Westkapelle. Daarna branden in de nacht van 3 op 4 maart 2018 nog twee auto's uit in Domburg.

Het tweetal werd begin mei aangehouden. De politie kreeg hen in het oog omdat ze samen naar een van de branden stonden te kijken. De man was bovendien al eens eerder veroordeeld voor brandstichting.

Minder toerekeningsvatbaar

Voor deze autobranden kreeg hij in oktober vorig jaar twee jaar celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Hij wordt gezien als pyromaan en kreeg een lagere straf omdat hij volgens de rechtbank minder toerekeningsvatbaar is. De man was al eens eerder veroordeeld voor brandstichting.

