'Toekomst van Dow in Nederland op het spel door CO2-taks'

Dow in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Volgens topman Anton van Beek wordt het voor het moederbedrijf nu aantrekkelijker om te investeren in haar andere bedrijven buiten Nederland. "Over een verhuizing van Dow wil ik nog niet spreken. Maar op het moment dat we in Nederland blijven en de taksen doorgevoerd worden, maar dit in andere landen niet gebeurt, gaat onze marktpositie naar beneden. Het is dan gewoon voordeliger om in andere landen te investeren, in plaats van in Nederland", aldus Van Beek.

Tijd nodig

"De klimaatdoelstellingen kunnen we met Dow echt wel halen, maar dit gaat tijd kosten. Én geld. Het geld dat we aan de CO2 taks zouden moeten betalen, stop ik liever in innovaties en investeringen om het bedrijf aan de klimaatdoelstellingen te laten voldoen."

De CO2-uitstoot is te groot en past niet binnen het klimaatakkoord. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie overwegen om een belasting in te voeren voor bedrijven die veel uitstoten. GroenLinks en PvdA dringen daar al langer op aan. De kosten zouden daarmee eerlijker verdeeld worden tussen burgers en bedrijven.

DOW zou de kosten voor de CO2-taks kunnen opvangen door de prijzen voor de consument omhoog te krikken. Maar dat wil hij niet. "Je kunt je prijzen niet op korte termijn verhogen. En dan nog kunnen bedrijven buiten Nederland goedkoper leveren. En helaas gaat 97 procent van de Nederlanders toch voor goedkoop in plaats van klimaatproof."

'Grote vervuilers'

Dow is niet het enige bedrijf dat zich zorgen maakt over de mogelijke CO2-taks. Kunstmestfabriek Yara in Sluiskil liet weten dat zij het onterecht vindt dat het kabinet met een CO2-taks komt. Als er een taks komt, kost dat banen, volgens Yara.

Ook bij Zeeland Refinery maken ze zich zorgen. Alex van Schaik, manager bij Zeeland Refinery: "We weten niet wat de CO2-regeling voor ons gaat inhouden. Het enige wat ik er over kan zeggen is dat we erg bezorgd zijn. De regeling is nog niet definitief dus verdere maatregelen kunnen wij nog niet nemen. We moeten eerst weten wat de regering voor maatregelen neemt."

Ondernemingsraden van Yara, Dow, Zeeland Refinery, Trinseo en dertien andere grote industriebedrijven uit het land lieten vorige week in een open brief in De Volkskrant weten dat ze ten onrechte worden weggezet als grote vervuiler.

