Politieke partijen vinden van alles over de zorg, alleen gaan ze daar helemaal niet over

Volwaardig ziekenhuis op Walcheren

Ouderenpartij 50Plus is het meest uitgesproken en schrijft in haar korte verkiezingsprogramma wel uitgebreid over de zorg. Zo moet het ziekenhuis in Vlissingen weer een volwaardig ziekenhuis worden met een spoedeisende hulp. "We willen in ieder geval dat er een volwaardig ziekenhuis op Walcheren komt", stelt lijsttrekker Willem Willemse. "Walcheren heeft de grootste bevolking plus een hoop toeristen en er is niet eens een volwaardig ziekenhuis." Ook moet er bij de ziekenhuizen in Goes en Vlissingen gratis kunnen worden geparkeerd, vindt de partij.

Willem Willemse, lijsttrekker 50Plus Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Het neigt naar kiezersbedrog om de ziekenhuizen als verkiezingsthema in te zetten, want de provincie gaat over geen enkele vorm van zorg, dus ook niet over de ziekenhuizen. Het is geen provinciale taak, er zijn geen provinciale bevoegdheden en er is geen budget. Zorgverzekeraar CZ en, in mindere mate, de ministers in Den Haag beslissen over de ziekenhuiszorg in Zeeland. En ook de ouderenzorg en de jeugdzorg wordt door zorgverzekeraar CZ bepaald, samen met de gemeenten. De provincie heeft feitelijk niets te vertellen over de zorg in Zeeland.

Geen kiezersbedrog

"Het is geen kiezersbedrog, want we kunnen wel waarmaken dat we er attent op zijn", zegt lijsttrekker Willem Willemse van 50Plus, "Wij gaan er niet over, maar we hebben wel wensen en willen er graag invloed op uitoefenen." De 50Plus-verkiezingsbeloften blijken dus 'wensen' die de partij niet kan verwezenlijken en slechts meningen om 'invloed' te hebben.

Ook het CDA vindt de zorg een belangrijk thema. De partij erkent dat de provincie niet over de zorg gaat. "De provincie heeft slechts beperkte bevoegdheden op het gebied van zorg", staat er in het verkiezingsprogramma, maar desondanks vindt het CDA dat de provincie wel degelijk een belangrijke rol kan spelen: "Zij kan wel een belangrijke stimulerende rol spelen waarin zij partijen bij elkaar brengt."

Partijen bij elkaar brengen

In het CDA-verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen is zowaar een heel hoofdstuk gewijd aan de zorg in Zeeland. Met opzet, want uit kiezersonderzoek van de partij blijkt dat inwoners de zorg een belangrijk thema vinden. Dat de provincie niets anders kan doen dan 'partijen bij elkaar brengen', maakt niet uit. Het actiepunt wordt trots gepresenteerd: "Het CDA Zeeland wil dat de provincie de samenwerking tussen zorgaanbieders (binnen en buiten de provincie), gemeenten en verzekeraars stimuleert."

Jo-Annes de Bat, lijsttrekker CDA Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

CDA-lijsttrekker Jo-Annes de Bat ontkent de beperkte rol die de provincie speelt in de zorgsector: "De provincie doet mee als het gaat om het vinden van nieuwe huisartsen die naar de provincie willen komen. En dat zijn voorbeelden waar je kunt helpen." Hij noemt ook de Commissie Toekomstige Zorg, een initiatief van de provincie, waarbij de ziekenhuizen en alle andere zorginstellingen met elkaar in gesprek zijn gebracht.

De regierol die de provincie kan spelen door partijen met elkaar in gesprek te brengen, pakt de provincie zo nu en dan op als partijen er onderling niet uitkomen. Behalve die regierol, heeft de provincie verder niets te zeggen over de zorg. Al het andere is verkiezingsretoriek.

