Boswachter over Zeeuws-Vlaamse bossen: 'Het is hier een ravage'

Vooral veel populieren zijn omgewaaid of afgebroken. "Deze populieren waren zo'n veertig jaar oud, maar ze staan op zandgrond. Dat is de reden dat ze bij deze wind zijn omgewaaid." Er staan ook resten van bomen die lijken te zijn omgeknakt als luciferhoutjes. "Dat zien we normaal gesproken alleen bij blikseminslag", aldus de boswachter. "Het is wel een indrukwekkend gezicht. Je krijgt zo echt ontzag voor de natuur."

De omgevallen bomen worden van de paden gehaald (foto: Omroep Zeeland)

De komende tijd staat voor Staatsbosbeheer in het teken van ruimen. Tot en met het weekend worden de paden vrijgemaakt. Dan kan er even niet worden verder gewerkt omdat het broedseizoen van de vogels begint. Pas over een paar maanden kunnen de bomen in het bos worden weggehaald. Daarna worden weer nieuwe bomen geplant.

