Gigantische rookwolk boven Heinkenszand door brand in aardappelloodsen

Brand in aardappelloodsen bij Heinkenszand (foto: HV Zeeland)

Rond 19.10 uur zijn drie blusvoertuigen en een autoladder uitgerukt. Korte tijd later werd er ook een waterwagen opgeroepen. Hun taak is vooral om te voorkomen dat de brand overslaat naar de naastgelegen woning. De loodsen zelf zijn niet meer te redden. Rond 20.00 uur is GRIP 1 afgekondigd om de inzet van alle hulpdiensten goed te kunnen coördineren.

De brand woedde in eerste instantie in twee aardappelschuren, maar sloeg het vuur al snel over op een derde, kleinere loods. Het dak van één van die twee schuren is ingestort.

Rook

Bij de brand komt zeer veel rook vrij. De veiligheidsregio roept iedereen in de omgeving op om uit de rook te blijven. Daarvoor is ook een NL-Alert verstuurd aan mensen in de omgeving.

Mogelijk zat er in de daken van de brandende loodsen nog asbest verwerkt. Volgens buurtbewoners waren de daken namelijk nog niet gesaneerd. Een meetploeg van de brandweer gaat nu de effecten van de rook in kaart brengen.

'Wegen zijn smal'

Verder roept de veiligheidsregio iedereen op om zoveel mogelijk weg te blijven. "De wegen in de omgeving zijn smal, geef de hulpdiensten de ruimte!", schrijft de VRZ.

