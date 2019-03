Albert Dijkstra stapt naar de rechter om strandovername tegen te houden

Drukte op strand in Vlissingen (foto: Ria Brasser)

Volgens Dijkstra zijn meerdere zaken in de gunning niet op de juiste manier afgehandeld. Zo is er een verplichte twintig dagen durende pauze tussen het sluiten van het akkoord en de daadwerkelijke ondertekening. Die zogeheten 'standstill' zou de gemeente Vlissingen niet gerespecteerd hebben. De overeenkomst werd volgens Dijkstra meteen getekend.

'Sleutels ingeleverd'

"Dit is maar één van de dingen waarvan mijn advocaat zegt dat ze procedureel gezien niet kloppen", aldus Dijkstra. "Sowieso is er niet zorgvuldig gehandeld." Het nieuws over het kort geding komt naar buiten op de dag dat Dijkstra voor het laatst zijn functie mag bekleden. "Op verzoek van mijn werkgever heb ik vandaag mijn sleutels ingeleverd."

Op vrijdag 29 maart dient het kort geding in de rechtbank in Breda. Als de rechter Dijkstra gelijk geeft, is de overeenkomst met SSV niet rechtsgeldig. Die overeenkomst geeft SSV het recht om de komende vijftien jaar de Vlissingse stranden te beheren en houdt de functie van Dijkstra als strandwacht op te bestaan. De overdracht van het strandbeheer staat gepland voor 1 april.

Communicatie 'laat te wensen over'

Volgens Dijkstra liet ook de communicatie van de gemeente te wensen over. "Mij werd in eerste instantie verteld dat ik in 2019 nog aan zou blijven, maar er rekening mee moest houden dat mijn situatie per 1 januari 2020 zou wijzigen. En een week later kreeg ik ineens te horen: op week later: 1 april 2019 vervalt jouw functie."

Albert Dijkstra (foto: Facebook Albert Dijkstra)

De overdracht van de strandbewaking aan SSV is een bezuinigingsmaatregel van de gemeente. De gemeente denkt zo jaarlijks 88.000 euro te kunnen bezuinigen.

Na 1 april een probleem

Als Dijkstra gelijk krijgt van de rechter dan heeft de gemeente na 1 april een probleem, want dan is er niemand die de stranden beheert. Dijkstra is dan al weg en SSV mag het dan niet overnemen. De gemeente geeft in een reactie aan op de hoogte te zijn van het kort geding en de zaak nu te bestuderen.

Dijkstra kondigde onlangs aan op Facebook na 32 jaar trouwe dienst door de gemeente aan de kant gezet te worden. De gemeente hield vol dat het om een misverstand ging, Dijkstra zou de optie krijgen om zijn werk te behouden, maar dan in dienst van SSV. Daar is Dijkstra het niet mee eens. Mede vanwege de in zijn ogen slechte communicatie vanuit de gemeente liet hij weten waarschijnlijk niet in te gaan op het aanbod om mee te gaan naar SSV.

Steunbetuigingen

Na de bekendmaking door Dijkstra op Facebook regende het steunbetuigingen. "Echt een verlies voor Vlissingen. Bedankt voor je goede inzetten die jij samen met je strandwachten jarenlang hebt gedaan", plaatste iemand als reactie. Een ander schreef: "Veiligheid voor de Vlissinger en toerist die in de zomermaanden, maar ook niet te vergeten op momenten in de winter, al die jaren was gewaarborgd. Het zal er niet op verbeteren."

