Lees terug: het Omroep Zeeland-debat met Zeeuwse lijsttrekkers

Lijsttrekkers van de politieke partijen in Zeeland debatteren vanavond in het CineCafé in Vlissingen. Er doen dertien lijsttrekkers mee aan het debat georganiseerd door Omroep Zeeland. Alleen Fred Walravens van Forum voor Democratie wilde niet komen. Via dit liveblog kun je het debat volgen. Vrijdagavond is het om 20.30 uur in zijn geheel te zien op tv.