Amels vernoemt geadopteerde zeehond naar overleden collega Dennis Kooger

Amels vernoemd geadopteerde zeehond naar overleden collega Dennis Kooger (foto: Ruud Rodermond)

De maandelijkse personeelsbijeenkomst die normaal gesproken in de kantine van Amels wordt gehouden, werd speciaal voor de vrijlating van de zeehonden naar een strandtent bij het Badstrand verplaatst. De dieren zijn ter ere van het 100-jarig bestaan van het bedrijf geadopteerd, vertelt directeur Rose Damen. "Drie maanden terug zijn ze bij Stellendam door Aseal opgevangen. Nu zijn ze sterk genoeg om weer terug naar zee te gaan."

Collega's Aart van de Gruiter en Adri Barends mochten zeehond Dennis zijn vrijheid terug geven. Van de Gruiter: "We wisten van niks, maar ik vind dit helemaal geweldig. We zitten allebei bij de bedrijfsbrandweer van Amels/Damen, Dennis was onze bevelvoerder." Ook collega René Stoker sluit zich aan: "Vorige week was het een heel zwaar met het overlijden en de uitvaart. Ik vind het prachtig om het op deze manier af te sluiten. We kunnen het zo een mooi plekje geven."