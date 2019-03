Gewapende overval op Spare Rib Express in Middelburg

Politie bij Spare Ribs Express in Middelburg na gewapende overval (foto: HV Zeeland)

Ze zijn weggevlucht met een nog onbekende buit. Dat maakt de politie nog niet bekend, omdat het om zogenoemde daderinformatie gaat. Er is nog geen signalement beschikbaar van de daders. Ook is onbekend in welke richting en met welk voertuig ze ervandoor gingen.

De bezorgdienst zit op het industrieterrein Arnestein en levert het bestelde eten meestal thuis af. Doorgaans kun je daar je bestelling niet komen ophalen. Dat ze op een industrieterrein zitten kan volgens de politie gunstig zijn voor het politieonderzoek.

Bewakingscamera's

De politie hoopt dat de daders herkenbaar zijn vastgelegd op de beelden van één of meer bewakingscamera's. De bedrijven op industrieterreinen hebben namelijk vaak camera's hangen. Daarom gaat de politie morgenochtend meteen die beelden opvragen.

Politielint voor Spare Rib Express in Middelburg na gewapende overval (foto: HV Zeeland)