Lijsttrekkers kruisten de degens in verkiezingsdebat

Lijsttrekkers debatteren onder leiding van presentatoren Floris-Jan Sietsema en Ariane Lafort (foto: Omroep Zeeland)

Openbaar vervoer

Een terughoudende lijsttrekker van de Christen Unie, Jan Henk Verburg, liet zich ondersneeuwen door 50Plus en SGP, die elkaar over en weer verwijten maakten. Het openbaar vervoer in Zeeland is volgens Willem Willemse van 50Plus miserabel, terwijl SGP-lijsttrekker en gedeputeerde Harry van der Maas daar de afgelopen jaren altijd maar een rooskleurig beeld van hebben gegeven: "Altijd horen we 'het openbaar vervoer is goed', maar het is niet goed!" SGP-lijsttrekker Van der Maas daarop: "Als hij zegt dat niet alleen voor niets de zon opgaat, maar ook het openbaar vervoer rijdt, dan zeg ik: daar geloof ik niet in!"

Weg met al de kleine gemeenten

Een thema dat de gemoederen al langer bezihoudt is gemeentelijke herindeling. D66 pleit al jaren voor grotere gemeenten in Zeeland, maar lijsttrekker Ton Veraart wilde niet echt vlammen op dit thema. Rustig legde hij zijn argumenten nog maar eens op tafel: "Grotere gemeenten zijn democratischer, moderner en een stuk krachtiger." PvdA-lijsttrekker Anita Pijpelink gaf aan tegen een opgelegde herindeling te zijn. Al moest zij ook toegeven dat gemeenten beter moeten samenwerken. Harry van der Maas kwam er scherp tussen: "D66 neemt de burger niet serieus."

Harde woorden

De discussie verhardde toen nieuwkomer Denk en de PVV elkaar aanvielen op huurwoningen voor statushouders. Serif Uysal van Denk: "Ongelooflijke onzin dat de PVV beweert dat alle huurwoningen naar statushouders gaan, dat laten jullie je aanpraten uit Den Haag." PVV-leider Peter van Dijk: "Ik heb cijfers." Uysal: "Jullie hebben wel vaker gesjoemeld met cijfers."

Maar er werd gelukkig ook nog gelachen nadat de SP-lijsttrekker Ger van Unen pronkte met de talloze moties die zij de afgelopen jaren heeft ingediend. De doorgaans serieuze CDA-lijsttrekker Jo-Annes de Bat plaatste daarop zowaar ook een scherpe opmerking: "U stemt altijd tegen. Waarschijnlijk ook tegen uw eigen moties."

Nog een kerncentrale?

Het debat over een tweede kerncentrale in Zeeland mondde al snel uit in gekissebis over bedragen van energiesubsidies tussen de Partij voor Zeeland en Groen Links. VVD-lijsttrekker Kees Bierens was wel helder in zijn standpunt voor een tweede kerncentrale: "Wij hebben de kennis in Zeeland, we hebben de ervaring, er is draagvlak en we kunnen het afval prima opslaan." Groen Links was tegen vanwege de hoge kosten en het afvalprobleem.

Nieuwkomer

Nieuwkomer Serif Uysal belooft een interessante nieuwkomer te worden in Provinciale Staten, al is het afwachten of hij überhaupt een zetel gaat winnen. Van nieuwkomer Fred Walravens van Forum voor Democratie valt nog weinig te zeggen. Hij mijdt tot nu toe alle verkiezingsdebatten.

