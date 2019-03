Middelburger in Nieuw-Zeeland: 'Erg geschrokken na aanslagen' (foto: ANP)

"De hele stad is in lockdown. Zodat de politie goed zijn werk kan doen", zegt Roest vanuit het centrum van Christchurch waar hij werkt. "Een van onze koks komt uit Egypte en hij heeft gehoord dat hij twee vrienden is verloren. Dan komt het ineens echt heel dichtbij."

Roest voelt zich raar na de aanslagen. "In Nieuw-Zeeland leef je toch een beetje afgezonderd. Je denkt dat zoiets nooit bij ons gebeurd. Je ziet het op het nieuws in Amerika en misschien in grote Europese steden als Londen of Parijs. Maar Christchurch, Nieuw-Zeeland dat verwacht je gewoon niet."

Nils Roest heeft geschokt gereageerd op de aanslagen in zijn woonplaats Christchurch (foto: Nils Roest)

Na de aanslagen heeft de Nieuw-Zeelandse politie de bewoners van de stad dringend verzocht binnen te blijven. In het hele land blijven moskeeën vandaag dicht.