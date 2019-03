Zeeland wordt wakker: gewapende overval, schuurbrand en kort geding strandovername

Politielint voor Spare Rib Express in Middelburg na gewapende overval (foto: HV Zeeland)

Gewapende overval

In Middelburg is gisteravond een gewapende overval gepleegd bij de Spare Rib Express, aan de Ampèreweg. Op dat moment waren er twee medewerkers aanwezig. Zij werden door twee overvallers bedreigd met een wapen. Bij de overval raakte volgens de politie niemand gewond. De twee daders gingen er met een nog onbekende buit vandoor.

Gigantische rookwolken boven Heinkenszand door brand in aardappelloodsen (foto: HV Zeeland)

Door brand verwoest

Bij een aardappelboerderij aan de Boerendijk bij Heinkenszand zijn gisteravond drie schuren vol aardappelen door brand verwoest. De grote rookontwikkeling zorgde voor stankoverlast in de wijde omgeving, maar er zijn geen hoge concentraties gevaarlijke stoffen gemeten.

Albert Dijkstra (foto: Facebook Albert Dijkstra)

Kort geding strandovername

Strandwacht Albert Dijkstra, die naar eigen zeggen door de gemeente aan de kant wordt gezet, stapt naar de rechter om de overname door Stichting Strandexploitatie Veere (SSV) tegen te houden. Hij heeft een kort geding aangespannen. De gemeente Vlissingen zou bij de gunning van het strandbeheer aan SSV de aanbestedingsregels hebben overtreden.

Zeehonden Dennis en René worden vrijgelaten op het badstrand in Vlissingen (foto: Ruud Rodermond)

Geadopteerde zeehond

Weer stonden de collega's van Amels/Damen naast elkaar. Vorige week waren ze bij de uitvaart van hun collega Dennis Kooger. Nu stonden ze op het Badstrand in Vlissingen om twee zeehonden vrij te laten. Zeehonden René en Dennis, de laatste vernoemd naar hun overleden collega.

Vlissingse molen in het avondgloren (foto: Tanja van Eenennaam uit Vlissingen)

Het weer

Vanuit het zuidwesten trekt vandaag een storing over de provincie. Het is bewolkt en er zijn perioden met regen. De westen- tot zuidwestenwind is vrij krachtig tot hard en gaat soms gepaard met forse windstoten. Wel is het zacht, met vanmiddag 11 tot 13 graden.