Kickbokser Anis Karkach: 'Ik vecht nu veel meer met mijn hoofd'

De 22-jarige Karkach legt de lat hoog. Vrijwel dagelijks traint hij met slechts één doel: de beste van de wereld worden in de categorie tot 70 kilogram. "Het niveauverschil met de partijen die ik voorheen bokste, is groot. Maar ik boek progressie. Zeker vergeleken met mijn laatste wedstrijd heb ik veel stappen gemaakt. Ik vecht nu veel meer met mijn hoofd en ben minder gehaast. Tactisch ben ik sterker geworden."

Vol zelfvertrouwen stapt Karkach morgen de ring in. "Mijn tegenstander is wat kleiner dan ik. Dat is in mijn voordeel. Verder ga ik uit van eigen kracht. Met de stappen die ik heb gemaakt, moet het goed komen."

Archiefbeeld: Anis Karkach geeft een directe rechtse aan zijn tegenstander (foto: Omroep Zeeland)

Zijn vader Saïd, tevens zijn trainer, speelt ook een belangrijke rol in de sportieve ontwikkeling van zijn zoon en pupil. "Ik leer veel van hem. Hij houdt me gefocust en vertelt me altijd dat ik in mezelf moet geloven."

Op het hoogste niveau sparren

Volgens coach Saïd is zoonlief op de goede weg. "Hij gaat nu al een stuk beter om met de druk en spart op het hoogste niveau. Je ziet hem groeien. Anis is snel, heeft zijn lengte mee en heeft eigenlijk alles wat een goede kickbokser maakt."

Net als Anis gaat zijn vader morgen uit van winst op tegenstander Keren in Turnhout. "De kans dat hij wint? Die is heel groot", lacht hij.

Lees ook: