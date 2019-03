Aardappelloodsen in Heinkenszand branden nog steeds (foto: Omroep Zeeland)

Om beter bij die vlammen te kunnen, gaat de brandweer deze morgen de restanten van de twee uitgebrande aardappelloodsen uit elkaar halen met een kraan. Dan kan er directer op de vuurbron worden geblust. Bij het blussen komt nog altijd rook vrij, die de omgeving hindert. In en rondom Heinkenszand is er nog altijd last van stankoverlast.

Bij een aardappelboerderij aan de Boerendijk in Heinkenszand zijn gisteravond twee schuren vol aardappelen door brand verwoest. In de omgeving waren ook harde knallen te horen door exploderende tractorbanden. Bij de brand raakte niemand gewond.

Gigantische rookwolken boven Heinkenszand door brand in aardappelloodsen (foto: HV Zeeland)

Bij de brand kwam zeer veel rook vrij. Daarom werd er gisteravond ook een NL-Alert verstuurd aan mensen in de omgeving. Even was er angst onder buurbewoners dat er asbest was vrijgekomen omdat ze roetdelen zagen rondvliegen. Uit metingen van de brandweer bleek dat er geen asbest was geconstateerd.

De woning die ook op het erf stond is door de brandweer gered van het vuur. Rond middernacht gaf de brandweer het sein brand meester.