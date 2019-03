The Family First, Isabel en AAD deelnemers PopAanZee

Verder mogen ze optreden op een aantal Zeeuwse festivals, zoals Concert at Sea, Zeeland Nazomerfestival en Bevrijdingsfestival Zeeland. Het traject wordt afgesloten met een clubavond in samenwerking met één van de Zeeuwse poppodia.

Isabel Provoost (foto: William Rutten)

Isabel Provoost

In 2017 werd Isabel Provoost uit Middelburg landelijk bekend als finaliste van tv-talentenjacht The Voice of Holland. Na dit avontuur formeerde ze een begeleidingsband met Bart Kuijpers (drums), Jaimy Manuhutu (bas), Niek de Koster (gitaar) en Jarmo Lopulisa (gitaar). Ze maakte een single (Without You) en treedt op met haar theatershow This is Me. Met haar deelname aan PopAanZee wil ze het schrijven van eigen nummers verder ontwikkelen.

The Family First

Het duo The Family First bestaat uit zanger Gayito Joval (Middelburg) en rapper Thenselo (Vlissingen). Begin dit jaar leverden ze hun debuut EP af: Op Een Level Apart (OELA). Ze omschrijven hun muziek als vrolijk, positief en voor jong en oud. Op de single Bij Mij werkten ze samen met de Vlissingse zangeres Dylana en rapper Gapy.

AAD

De band AAD komt uit Rotterdam. Frontman Adriaan van den Berg is afkomstig uit Bruinisse. Eerder speelde hij in de bands Jimmy Dumbbell en Sunra. In AAD werkt hij samen met zangeres Anouk van de Sande, die we nog kennen van de Zeeuwse band Zaniac. De tracks All The Bright Places en Koh Lanta van het debuutalbum Tales From The Dirthouse maken duidelijk waar AAD voor staat. Adriaan van den Berg: "Meeslepende alternatieve rock met dragende gitaarmelodieën die transformeren naar muzikale grenzeloosheid."

Naast Adriaan van den Berg bestaat de band uit Pieter van de Laan (gitaar), Anouk van de Sande (backing-vocals), Maurice Frikus (drums) en Max Oppenheim (bas).