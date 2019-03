Student Hamza zit iedere dag minstens drie uur in de bus om op school te komen

En op zo'n pechdag doet hij 2,5 uur over een enkele reis. Elk jaar geeft de provincie 14 miljoen euro uit aan het openbaar busvervoer. Hamza heeft wel wat adviezen aan de nieuwe Statenleden die op 20 maart gekozen worden wat te doen met die pot met geld.

Hamza oogt vrolijk en fris. Het is dan ook 11.00 uur als hij afspreekt met de verslaggever en cameraman van Omroep Zeeland bij de bushalte in Hulst en niet 5.00 uur, het tijdstip dat hij anders moet opstaan om op tijd op school te zijn.

Scholieren en studenten zorgen voor 65 procent van de bezetting in de bus, forenzen voor 20 procent. De rest bestaat uit toeristen of mensen die af en toe de bus pakken.

's Ochtends heeft Hamza meestal 'geluk'. Dan heeft hij een rechtstreekse bus die in anderhalf uur rijdt van Hulst naar zijn school in Vlissingen. Soms zit de bus zo vol dat er niemand meer bij past. En soms zet Connexxion dan een tweede bus in. "Maar we weten eigenlijk niet wanneer. Dus is het lastig kiezen. Mezelf in de bus proppen of wachten met het risico dat er geen tweede komt."

Door de provincie rijden 165 verschillende bussen (foto: Omroep Zeeland)

Op de terugweg is het puzzelen. 's Middags rijdt er weer die rechtstreekse bus. Maar is Hamza eerder uit, dan begint het. Vanuit Vlissingen eerst naar Middelburg of Goes, dan Terneuzen, dan overstappen. De reistijd kan zo voor een enkele terugreis oplopen tot 2,5 uur.

Op kamers te duur

Waarom gaat hij niet op kamers of met de auto? Een geldkwestie. Hamza: "Op kamers gaan kost zeker 400 euro per maand, met de auto rijden door de tunnel ook. Mijn OV-kaart is gratis." Begrijp hem niet verkeerd, hij heeft de lange reis graag over voor zijn opleiding grafische vormgeving. "Het is een leuke opleiding. Fijne docenten en leuke studiegenoten." Maar zegt hij, het kan allemaal wel wat efficiënter. Zeker voor 14 miljoen euro per jaar.

Op 20 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. Allemaal zijn ze voor goed openbaar vervoer, het verschil zit hem in de nuance.

Hamza kent al geen ander het openbaar vervoer in Zeeland. Daarom heeft hij voor alle Statenleden die na de verkiezingen van 20 maart gaan praten en beslissen over het openbaar vervoer een boodschap: "Communiceer beter. Welke bus rijdt wel, welke niet. En praat met ons, de studenten en onze scholen. Wij weten als geen ander wanneer er bussen nodig zijn en wanneer niet. Maak daar gebruik van. Weet me te vinden!"