Michel Leonhart aan de slag bij KFC Sinaai

Archief: Michel Leonhart als trainer van Terneuzen (foto: Facebook Michel Leonhart)

Leonhart was al eerder actief bij Sinaai waarmee hij in het seizoen 2017-2018 de nacompetitie bereikte, maar promotie misliep. Leonhart zou vervolgens trainer worden bij Hamme, maar die overgang ging op het laatste moment niet door, waar hij dit seizoen clubloos is. "Nu keer ik weer terug bij Sinaai. Het is een club met ambities."

In Zeeland was Leonhart onder meer trainer bij RCS uit Oost-Souburg, GPC Vlissingen en Terneuzen. Bij die laatste club werd hij ontslagen in het seizoen 2016-2017.

KFC Sinaai speelt in de 2e provinciale. Dat is het zesde niveau van de Belgische voetbalcompetitie. Het is te vergelijken met de 1e klasse in het Nederlandse amateurvoetbal.

