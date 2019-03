Honderden betogers uiten zorgen over klimaat tijdens mars door Middelburg

Betogers op het Abdijplein in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Iran von Harras, directeur van de Zeeuwse Milieufederatie is organisator van de klimaatmars. De mars is georganiseerd als kleine broertje van de landelijke versie die afgelopen zondag in Amsterdam ruim 40.000 duizend mensen op de been kreeg. De organisator hoopte 400 deelnemers op de been te krijgen.

De mars startte op het Abdijplein in Middelburg. Via de Herengracht, en Plein 1940 liepen de betogers terug naar het Abdij. Aansluitend wordt om 16:30 uur gedebatteerd over het klimaat in de Zeeuwse bibliotheek Verschillende Zeeuwse politici hebben aangegeven daarbij aanwezig te zijn.

De Zeeuwse klimaatmars kreeg brede steun vanuit het Zeeuwse onderwijs. De University College Roosevelt stuurde een brief naar scholen om leerlingen te stimuleren om mee te laten lopen. Daarnaast steunen ook HZ, Scalda en de Mondia Scholengroep de actie.

Klimaatmars in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Klimaatmars door Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Klimaatmars in Middelburg (foto: Arjan Schotanus)

Lees ook: