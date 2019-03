Blessures treffen Hoek in aanloop naar Ajax

Kim Van den Bergh is geblesseerd en kan niet meedoen bij Hoek (foto: Orange Pictures)

Keeper Jordi De Jonghe ontbrak vorige week door een heupblessure en zal ook morgen niet onder de lat staan tegen Ajax. Ook verdediger Kim Van den Bergh (foto, dijbeen) en aanvaller Sidy Ceesay (knie) zijn door blessures niet inzetbaar in Amsterdam. Ook verdediger Lionel Fitsch is geblesseerd, maar de verwachting is dat hij wel zal spelen.

Spits Daniel Akindayini en verdediger Thomas van Renterghem zijn niet geblesseerd maar zijn door privé-omstandigheden niet inzetbaar. Van Renterghem doet wel mee bij Hoek 2.

Moeilijke week

"Het was een moeilijke week", begint Vandenheede zijn verhaal. "Ik heb vijftien man. Zinho Chergui sluit weer aan na een blessure en Marijn Wijkhuijs is er ook bij, maar Marijn heeft door griep maandag en dinsdag niet getraind."

De verwachting is dat middenvelder Sven Mbikulu tegen Ajax een plek in de basisopstelling krijgt. Middenvelder Reguillo Vandepitte zal dan een linie naar achteren schuiven.

Derde Divisie A

stand 1. Noordwijk 24-56 2. DVS'33 24-50 3. Quick Boys 24-48 4. Hoek 24-48 12. Ajax 24-31

Hoek verloor afgelopen weekend de topper tegen DVS'33 met 1-2 en lijkt uitgeschakeld voor het kampioenschap. "Ik denk dat we over drie a vier wedstrijden meer weten. Als Noordwijk maar blijft winnen, wordt het heel moeilijk."

Fabian Wilson

Er is ook goed nieuws voor Hoek. Verdediger Fabian Wilson, die weken uitgeschakeld was door een heupblessure, maakt zijn rentree in het tweede elftal. De verwachting is dat hij volgende week weer inzetbaar is voor het eerste elftal.