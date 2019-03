Stakende leraren uit Zierikzee toch aan het werk

Het personeel van de basisschool besloot vrijwilligerswerk te doen op stadsboerderij de Punt. De boerderij is een dagbestedingslocatie van Gors en ligt naar de school. De stakende leraren werkten in de tuin van de boerderij en zorgden dat de perkjes er weer netjes bijstaan.

"Wij zijn eigenlijk van origine niet zulke stakers, maar we willen wel een signaal uitbrengen. Een collega van ons kwam met dit idee en dat leuk ons een mooie manier", vertelt locatiedirecteur Anique Volkeri.

Verdeeldheid onder scholen

De landelijke staking is deze keer voor al het onderwijzend personeel, van basisschool tot universiteit. Maar vooral in het basisonderwijs is de stakingsbereidheid groot. Bijna de helft van de Zeeuwse basisscholen is vandaag dicht in verband met de staking. De keuze om wel of niet te staken zorgt soms voor verdeeldheid. Zo komt het voor dat binnen dezelfde koepel of stichting, een deel van de scholen wel en een deel van de school niet staakt.

