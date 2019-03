'Dit kost 12.000 tot 16.000 banen!'

Volgens OR-voorzitter Fred de Lange van Zeeland Refinery leidt de CO2-taks tot het vertrek van bedrijven uit Nederland. Dat zal volgens hem resulteren in 'Poolse toestanden', doelend op de vele Polen die in het buitenland werken, omdat er in eigen regio te weinig banen zijn.

'Grote vervuilers'

Het plan voor een CO2-taks komt van het kabinet. Volgens premier Rutte en zijn ministers zijn het vooral de bedrijven die moeten gaan bijdragen aan de energietransitie; de omschakeling van fossiele brandstoffen naar milieuvriendelijke initiatieven als zonne- en windenergie. Partijen als PvdA en GroenLinks hebben in Den Haag al eerder aangedrongen op zo'n taks voor 'grote vervuilers'.

Deze week schreven zeventien grote chemische bedrijven een brief aan het kabinet, waarin ze stelden dat de taks een enorme schadepost voor hen betekent. Door deze extra heffing zeggen de bedrijven moeilijker te kunnen concurreren met bedrijven in het buitenland, die zo'n heffing niet hoeven te betalen. Onder de zeventien bedrijven zitten ook Yara, Dow, Trinseo en Zeeland Refinery in Zeeland.

Uitnodiging

Naast de bedrijven die een brandbrief hebben geschreven, wilden ook de ondernemingsraden van deze vier Zeeuwse bedrijven zelf namens het personeel met de politiek in Zeeland om tafel. "Het gaat om onze banen, en die van al die jongeren in Zeeland die nu nog op school zitten en hier straks ook niet meer kunnen werken", aldus Fred de Lange, voorzitter de OR van Zeeland Refinery.

Ondanks het feit dat het een plan is van het kabinet en de Zeeuwse partijen op het eerste gezicht niet veel kunnen doen, was het gesprek toch nuttig, vindt CDA-gedeputeerde en lijsttrekker Jo-Annes de Bat