Speciale dag moet meer binnenvaartschippers opleveren

Binnenvaartschepen in Schelde-Rijnkanaal (foto: Ad Schouteren)

"De aanwas van nieuwe mensen is al jaren constant, maar de vraag wordt steeds groter", vertelt organisator Karel Uyldert. "Veel sectoren zitten te springen om personeel, dus iedereen vist in dezelfde vijver." Daarnaast gaan komende jaren veel schippers met pensioen.

Onbekend maakt volgens Uyldert ook onbemind. "Jongeren hebben geen idee hoe het er op een schip aan toe gaat. Ze weten vaak niet dat je aan boord ook gewoon een normale badkamer en wc hebt." Hij hoopt dat jongeren tijdens de promotiedag ervaren hoe het is om op een schip te leven en werken.

Uyldert vermoedt dat veel mensen nog denken dat binnenvaartschippers nauwelijks meer thuis zijn. "Het beeld dat mensen hebben is dat je als binnenvaartschipper helemaal niet meer aan wal komt. Vaak werk je een week en ben je daarna weer een week vrij. Feitelijk gezien houdt dat dus in dat je de helft van het jaar werkt en de andere helft vrij bent.

VR-bril

Verspreid over het hele land worden activiteiten georganiseerd om mensen kennis te laten maken met de binnenvaart. Op het Maritiem & Logistiek College de Ruyter op de boulevard in Vlissingen kunnen bezoekers een binnenvaartschip besturen met een VR-bril. Daarnaast is er de mogelijkheid om te ontdekken hoe behendig je bent door trossen te werpen en schepen vast te maken.

Dag van de Binnenvaart moet nieuwe schippers opleveren