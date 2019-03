Dorpsraad komt niet opdagen bij 'te vroege' opening bushalte

"Ik heb me vier jaar ingezet voor de bushalte, dus ik vind het jammer dat de dorpsraad niet aanwezig is", zegt Van der Maas. "Anderzijds denk ik, er zijn weinig dorpen die zo'n mooie plek hebben waar de bus stopt en daar mag de dorpsraad ook trots op zijn en ik feliciteer ze ook van harte met deze nieuwe bushalte."

Niet klaar

Bea Logtenberg en Mieke Groosman van de dorpsraad vinden dat de bushalte nog niet klaar is en zijn daarom niet naar de opening gekomen. "Op dit moment is de overdekte fietsenstalling nog niet af, daarnaast zou de koperen Eiffeltoren bij de bushalte geplaatst worden, maar dat is allemaal nog niet gebeurd", zegt Groosman.

Bea Logtenberg en Mieke Groosman van de dorpsraad IJzendijke waren bewust niet aanwezig bij de opening van de bushalte in hun dorp (foto: Omroep Zeeland)

De dorpsraad heeft de indruk dat de halte nog vlug moest worden geopend voor 20 maart. "Ik denk dat hij zijn politieke agenda een beetje voor de burgeragenda gezet heeft en toch probeert zoveel mogelijk publiciteit en stemmen te krijgen", zegt Groosman.

Geen verkiezingsstunt

Harry van der Maas benadrukte dat het geen verkiezingsstunt is en er staat als gedeputeerde van de provincie en het zijn taak is om dit soort handelingen te verrichten. De dorpsraad wil als de bushalte 'helemaal' klaar is een eigen opening organiseren en de bewoners zullen daarvan op de hoogte worden gesteld.

