Politiebescherming bij moskee in Middelburg tijdens vrijdaggebed

Vlaggen bij moskee halfstok (foto: Omroep Zeeland)

Toen het nieuws naar buiten kwam, besloot de moskee meteen de vlaggen halfstok te hangen. "Dat is het minste wat we kunnen doen", laat iemand van de moskee weten. Ook tijdens het gebed vanmiddag werd er gesproken over de aanslag in Nieuw-Zeeland. "Je verwacht het natuurlijk nergens, maar al helemaal niet in Nieuw-Zeeland. Ik wist niet wat ik zag toen de beelden vanochtend op tv voorbij kwamen." De moskee verzocht vandaag alle moslims om tijdens het vrijdaggebed stil te staan bij de slachtoffers en te bidden voor 'onze getroffen broeders en zusters'.

"Als zo'n aanslag wereldnieuws is, zie je weleens dat anderen ook dingen in hun hoofd halen, daarom hebben we gevraagd of de politie extra kwam controleren." Op Facebook dankt de moskee de hulp van de politie. "Alle dank en waardering aan de Zeeuwse politie vandaag voor het verlenen van morele en civiele steun om de moskee te beschermen tijdens het vrijdaggebed."

