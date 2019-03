Kijk terug: het Omroep Zeeland-debat met Zeeuwse lijsttrekkers

Lijsttrekkersdebat Omroep Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

'Laat de kerncentrales tot ons komen', 'Zeeland jaagt jongeren de provincies', 'Alle Zeeuwen verzamelen...in één gemeente Zeeland' en 'Zonder auto ben je nergens in Zeeland', luidden de stellingen waar gisteravond over gesproken werd in het Cine Café in Vlissingen. Voor het lijsttrekkersdebat van Omroep Zeeland werden alle lijsttrekkers uitgenodigd. Alleen Fred Walravens van Forum voor Democratie besloot niet te komen.

Het verkiezingsdebat werd vrijdagavond 20.30 uur uitgezonden op Omroep Zeeland TV. Kijk hier de uitzending terug:

Het debat wordt ook nog een aantal keer herhaald op televisie: zaterdag 16 maart om 16.30 uur en zondag 17 maart om 12.00 en 16.30 uur.

