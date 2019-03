Van vossen tot zeewier: dit was het klimaatdebat in Zeeland

De vraag is wel of het publiek dat aanwezig was daar nog veel hulp bij nodig had. In de Zeeuwse bibliotheek zaten vooral aanhangers van traditioneel linkse partijen in het publiek. De meeste toehoorders hadden eerst meegelopen in de klimaatmars en schoven daarna aan bij het debat.

Boegeroep en applaus

Daardoor kregen de partijen met een wat rechtser geluid dan ook af en toe flink wat tegenwind. Vooral uit het publiek. Toen François Babijn van de Partij voor Zeeland over vossen begon, klonk er hard boegeroep uit het publiek. Applaus was er voor Trees Janssens van de Partij voor de Dieren die voor het openlaten van de Oosterscheldekering was, onder meer voor het kweken van zeewier. Volgens haar 'het voedsel van de toekomst.'

Eén van de stellingen ging over het permanent sluiten van de kering in verband met de zeespiegelstijging. CU en de Partij voor Zeeland sloten dat niet uit. Babijn: "Veiligheid staat voorop, maar er is nu geen noodzaak om dat te doen."

Zonder toeters en bellen

Nieuwkomer Denk was er ook, maar zonder, zoals lijstrekker Serif Uysal het zei,'toeters en bellen' vanwege de aanslagen in Nieuw-Zeeland. Hij zei te genieten van deze drukke periode van debatten. "20 maart komt al dichtbij. Of we nu wel of geen zetel krijgen, we zullen het geluid van Denk blijven laten horen hier in Zeeland." Zijn belangrijkste punt: "Klimaat is belangrijk, maar de burger moet er niet voor opdraaien."

PVV, Forum voor Democratie en PVV ontbraken in het debat (foto: Omroep Zeeland)

Het was af en toe best dringen voor de partijen. Want hoewel drie partijen (SGP, PVV en Forum voor Democratie) er niet bij waren, werden er in anderhalf uur vijf hoofdstellingen behandeld en nog een aantal kleinere.

Mede-organisator Robbert Trompetter was tevreden. "Het was mooi te zien dat bijna alle partijen wel groene punten hebben overgenomen en ook uitdragen." Of hij nog een stemadvies heeft voor de mensen die er niet bij waren? Lachend:"Nee, daarom organiseerden we dit juist. Dat is echt aan de mensen zelf."

