Groene Ster kan zich na nederlaag FC Marlène richten op bekerfinale

Groene Ster-trainer Samir Yaqoobi (foto: Paul ten Hacken)

Met nog drie competitieduels voor de boeg staan de Vlissingers vijfde, met zes punten achterstand op FC Marlène. Alleen de bovenste vier ploegen strijden om de titel. "We kunnen ons nu vol richten op de beker", concludeerden spelers Josimar Pattinama en Karim Ben Sellam.

Eerste helft

Vooral voor rust was FC Marlène oppermachtig. De ploeg uit Heerhugowaard kreeg kans op kans en maakte dankbaar gebruik van de defensieve fouten die Groene Ster maakte. Via Stefan Dol, Iliass Bouzit en Hoessein Jabir liep de meervoudig landskampioen uit naar een 3-0 voorsprong. Pattinama maakte nog wel de 3-1, maar daarna was het opnieuw de beurt aan FC Marlène. Bouzit en Dol zetten de 5-1 ruststand op het bord.

Alles of niets

In de tweede helft duurde het lang voordat er opnieuw werd gescoord. Toch kon Groene Ster nog even hopen op een mooi slot, toen Mourad Azzanagui scoorde en Achraf Laabich via een penalty een uitgelezen kans kreeg op de 5-3. Zijn schot belandde echter op de paal. En terwijl Groene Ster alles of niets speelde, sloeg FC Marlène opnieuw toe. Jabir en Nabil Akaazoun bezorgden de thuisploeg de 7-2 zege.

Groene Ster kan het vizier dus richten op de eerste bekerfinale in de historie. Deze spelen de Vlissingers op 20 april in Rotterdam, tegen FC Eindhoven.