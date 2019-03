Minderjarigen opgepakt voor mishandeling

Politie (foto: Politieteam Walcheren)

Op Facebook meldt het Politieteam Walcheren dat uit onderzoek is gebleken dat de mishandelingen met elkaar te maken hebben. Twee ervan zijn gefilmd door omstanders en op die beelden is te zien dat twee verschillende personen in elkaar werden geslagen.

De twee verdachten zijn allebei van de week opgepakt, verhoord en voorgeleid aan de kinderrechter.

Omdat de mishandelingen vermoedelijk te maken hebben met een ruzie via social media grijpt de politie de gelegenheid aan om ouders te waarschuwen. Volgens de politie hebben die vaak geen zicht op wat hun kinderen online uitspoken.