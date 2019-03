'Als je tien keer op rij verliest, degradeer je alsnog'

Archief: Hiep Nguyen zorgde tegen Blauw Geel'38 voor het winnende doelpunt bij GOES (foto: Orange Pictures)

Morgen speelt GOES opnieuw een thuisduel. OJC Rosmalen is dan de tegenstander.

Talentvol

Invaller Hiep Nguyen scoorde afgelopen zondag tegen Blauw Geel'38 het winnende doelpunt uit een vrije trap. De middenvelder, die afgelopen zomer overkwam uit de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam, klopt nadrukkelijk op de deur bij Veenstra. "Hiep is een talentvolle jongen. Hij zit heel dicht tegen een basisplaats aan."

Wellicht maakt Nguyen morgen al deel uit van de beginopstelling. "Tim de Winter heeft last van zijn hamstring. Als Tim speelt tegen OJC, zal Hiep sowieso meedoen", zegt Veenstra.

Teleurgesteld

Volgens Veenstra is de concurrentie binnen de selectie de afgelopen periode toegenomen doordat spelers teruggekeerd zijn na blessures. Daardoor moet Veenstra keuzes maken, waarbij spelers ook teleurgesteld worden.

Verdediger Klaas van Hecke is daar een voorbeeld van. "Klaas is normaal gesproken basisspeler. Maar nu speelt hij niet en ik snap dat hij dan teleurgesteld is", zegt Veenstra.

Derde Divisie B

stand 1. Jong FC Volendam 23-48 2. TEC 23-47 3. OSS'20 24-44 7. GOES 23-33 16. OJC Rosmalen 23-21

Serie neerzetten

GOES stata op de zevende plaats met een voorsprong van zes punten op de gevarenzone. Toch kijkt Veenstra naar boven. "Stiekem wel ja. We moeten nu lekker doorgaan en een redelijke serie proberen neer te zetten. Als je nu vier keer wint ben je koploper in de derde periode. Zo kan het gaan in deze competitie."

Tim de Winter is het enige twijfelgeval in de selectie van Veenstra, die nog geen beroep kan doen op de geblesseerden Daniel Wissel en Rick de Punder.