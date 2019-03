Bewusteloze vrouw gevonden in Koewacht

Koewacht (foto: Omroep Zeeland)

Politieagenten hebben rond 3 uur 's nachts de vrouw die op haar buik lag gevonden in de Repelstraat. Ze was in het gezelschap van een grote witte hond en om haar heen lagen diverse tassen.

De vrouw is met een ambulance naar het Universitair Ziekenhuis in Gent gebracht, over haar toestand is verder niets bekend. Voor de hond is een goed onderkomen gezocht.

Om te achterhalen wat er precies is gebeurd vraagt de politie mensen die iets hebben gemerkt van het incident om zich te melden.