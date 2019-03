Tim van Dijke wint Ronde van Oud Vossemeer

Tim van Dijke (foto: Omroep Zeeland)

Van Dijke reed in de slotfase weg uit een achtervolgende groep van veertien man en wist bij de eenzame koploper Arno Kleinjan te komen. De renner van de Theo Middelkamp formatie was daarna de snelste in de eindsprint. Arno Kleinjan eindigde als tweede, Stefan Laurijssen uit Oud-Gastel werd derde. Eloy Raas uit Middleburg eindigde als achtste, Rico van Damme uit Yerseke werd twaalfde.



Openingskoers

De Ronde van Oud-Vossemeer is traditioneel de openingsklassieker van het Zeeuwse wielerseizoen en werd voor de 71e keer verreden.