Tijdelijk veldhospitaal in kerkje van Ritthem

In de documentaire 'Soldaat zonder wapen' proberen de makers te achterhalen wat artsen en verpleegkundigen tijdens oorlogen bezielde en nog steeds bezielt. Tijdens het maken van eerdere films hoorden de makers 'prachtige verhalen over artsen, verpleegkundigen of EHBO-groepen die tijdens de oorlogsjaren van '40-'45 bijzondere heldendaden verrichtten en vele mensenlevens redden'.

Geschiedenis tot leven gebracht

In de documentaire komen getuigen van toen aan het woord, en soldaten die in de huidige tijd verpleegkundige zijn bij Defensie. Daarnaast wordt de geschiedenis van 1944 tot leven gebracht en komt het Rode Kruis aan het woord over missies in oorlogsgebieden. In het kerkje van Ritthem was vandaag een compleet veldhospitaal uit de Tweede Wereldoorlog nagebouwd.

75 jaar bevrijding

De documentaire wordt gemaakt door de Zeeuwse Documentaire Stichting, samen met Origin Media Venture en Mighty Impulse Media en krijgt als titel 'Soldaat zonder wapen'. De aanleiding is de viering, dit jaar, van 75 jaar bevrijding van Zeeland. De makers streven ernaar om de film aan het publiek te laten zien tijdens Film By The Sea in september.