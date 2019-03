Mislukte overvalpoging in Sint Maartensdijk

Politie-uniform (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

De mannen kwamen even voor achten de winkel binnen. Een van hen bleef bij de deur staan terwijl de ander doorliep tot achter de toonbank. Volgens de politie schrokken de mannen van de binnenkomst van de eigenaar van de zaak. Hij kreeg een vuurwapen op zich gericht, maar zag beide rovers toch zonder buit op de vlucht slaan.

Na het incident is de omgeving afgezocht, maar de daders zijn nog niet gevonden.

De politie beschikt over camerabeelden van de Markt. Daarop is een rennende man te zien, mogelijk een van de verdachten. Verder zijn twee fietsers in beeld. De politie wil deze getuigen graag spreken.