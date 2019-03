Nieuwe nederlaag voor Hoek, nu is Ajax te sterk

Hoek-verdediger Lionel Fitsch (r) in duel met Kenneth Misa-Danso van Ajax (foto: Orange Pictures)

In de eerste helft gebeurde heel weinig in Amsterdam. Na 25 minuten moest Vandenheede zijn eerste wissel al gebruiken omdat Karin Bannani met een voetblessure eruit moest. Zinho Chergui, net terug na een blessure, was zijn vervanger.

Actie

Na rust kwam er meer actie. Misa-Danso opende de score en Fransberg zette Ajax zelfs op 2-0, waardoor Hoek in de achtervolging moest. Impens zorgde snel met zijn dertiende competitiedoelpunt voor de aansluitingstreffer. Daarna kreeg topscorer Doesburg een goede kans op 2-2.

Ajax kreeg vervolgens via Spil en invaller Owusu-Aware goede kansen om de score verder uit te bouwen. Vlak voor tijd kopte invaller Pronk Ajax naar 3-1.

Tweede nederlaag op rij

Het is voor Hoek de tweede competitienederlaag op rij, na de 1-2 vorige week tegen DVS'33. Hoek blijft op de vierde plaats staan in de Derde Divisie.

Scoreverloop

1-0 Kenneth Misa-Danso (49)

2-0 Ricardo Fransberg (62)

2-1 Rik Impens (65)

3-1 Sonny Pronk (89)

Opstelling Hoek

Vin Vercouteren, Lionel Fitsch, Reguillo Vandepitte, Gert-Jan van Leiden, Karim Bannani (Zinho Chergui/25), Sven Mbikulu, Jonathan Constansia, Ruben de Jager, Rik Impens, Gianni Tiebosch (Levi Mombarg/61), Kyle Doesburg