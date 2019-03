De Meeuwen door nederlaag nieuwe hekkensluiter

Selectie De Meeuwen (foto: De Meeuwen)

De wedstrijd begon met een minuut stilte wegens het overlijden vorige week van oud-jeugdtrainer van De Meeuwen Wim Ovaa. De Meeuwen kwam al vroeg in de wedstrijd op een 0-1 achterstand door een doelpunt van Tom van Veen. Toch toonde de ploeg van trainer Daan Eikenhout veerkracht door op slag van rust de gelijkmaker aan te tekenen. Het was Kevin Janse die daarvoor zorgde.



Een kleine tien minuten na rust moest De Meeuwen met tien man verder, toen Maas Boogaard een rode kaart kreeg wegens het vasthouden van de tegenstander in het strafschopgebied. Het gevolg was een strafschop die door opnieuw Tom van Veen werd benut en waarmee hij Honselersdijk op 1-2 zette. Daarmee leek de wedstrijd gespeeld. Maar een minuut of twintig later kwam ook Honselersdijk met tien man te staan, toen keeper Boy Zuiderwijk uit het veld werd gestuurd met een rode kaart wegens vasthouden van Robin Dek. Diezelfde Dek benutte de strafschop en bracht zo de ploegen weer op gelijke hoogte. Lang hoefde Honselersdijk niet te wachten op opnieuw een voorsprong want ruim vijf minuten na de gelijkmaker zette Joey Valstar met een harde knal de 2-3 op het bord voor de Zuid-Hollanders, die in de tweede helft wind mee hadden.



Gescoord werd er niet meer waardoor de drie punten mee naar Honselersdijk gaan. De nederlaag is extra zuur voor De Meeuwen omdat concurrent voor de laatste plaats RVVH vandaag wist te winnen en zo over De Meeuwen heen wipt in de stand.

Scoreverloop

0-1 Van Veen (11)

1-1 Janse (44)

1-2 Van Veen (53/pen)

2-2 Dek (70/pen)

2-3 Valstar (77)



Bijzonderheden

rode kaarten, beide wegens vasthouden van de tegenstander.

Maas Boogaard (De Meeuwen/53)

Boy Zuiderwijk (Honselersdijk70)

Opstelling De Meeuwen

Kerkhove, Hamelink, Lorello, Boogaard, Houterman, Van de Woestijne, Pentury, Langezaal, De Nooijer, Dek, Janse (Eikenhout/60)